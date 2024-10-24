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24 октября, 19:30

Культура

В Москве прошла презентация мультсериала "Супер Ралли. Тайна двух планет"

В Москве прошла презентация мультсериала "Супер Ралли. Тайна двух планет"

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В Москве 24 октября состоялась презентация мультсериала "Супер Ралли. Тайна двух планет", который стал первым в России анимационным проектом о машинах. Мировая премьера намечена на ближайшее время, а 4 ноября в программе "Спокойной ночи, малыши!" покажут первую из 26 серий.

Создатели сериала, в который вошли не только аниматоры и сценаристы, но и специалисты из гоночной индустрии, отметили, что главным героем стал первый российский спортивный автомобиль "БР-01".

По словам авторов, зрителей ждет захватывающее фантастическое приключение с элементами спортивного экшена, а также поднятие важных тем, таких как нравственность, жизненные ценности, взросление и сохранение природных ресурсов. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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культуравидеоЕкатерина Фоменко
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