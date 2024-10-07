"Звезды советского экрана": лучшие роли Светланы Немоляевой

В июльском номере журнала "Советский экран" за 1982 год читатели обнаружили на одной из обложек фото актрисы Светланы Немоляево. Яркая стройная блондинка прославилась ролями в фильмах Эльдара Рязанова.

Зачем Светлане Немоляевой потребовалось срочно худеть? Какой конфуз случился с ней на пробах к фильму "Гусарская баллада"? Почему она ревновала своего мужа к Татьяне Дорониной? Как озвучивала "Служебный роман" с осипшим голосом? И какой конфликт разразился из-за ее участия в фильме "Гараж"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".