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31 октября, 14:30

Культура

Актриса Раиса Рязанова рассказала, как после института ее не взяли в театр

Актриса Раиса Рязанова рассказала, как после института ее не взяли в театр

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Народная артистка России, актриса Раиса Рязанова поделилась воспоминаниями о том, как после окончания ГИТИСа их курс не взяли в Театр Маяковского. По ее словам, отсмотрев все выступления, экзаменаторы сообщили им, что в этом году не принимают новых сотрудников.

Этот опыт заставил ее задуматься о том, сможет ли она найти свое место в репертуарном театре, заявила актриса.

Большое интервью с актрисой Раисой Рязановой выйдет в четверг, 31 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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