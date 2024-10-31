Актриса Раиса Рязанова рассказала, как после института ее не взяли в театр

Народная артистка России, актриса Раиса Рязанова поделилась воспоминаниями о том, как после окончания ГИТИСа их курс не взяли в Театр Маяковского. По ее словам, отсмотрев все выступления, экзаменаторы сообщили им, что в этом году не принимают новых сотрудников.

Этот опыт заставил ее задуматься о том, сможет ли она найти свое место в репертуарном театре, заявила актриса.

Большое интервью с актрисой Раисой Рязановой выйдет в четверг, 31 октября, в эфире телеканала Москва 24.