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31 октября, 11:30

Культура

Актриса Раиса Рязанова рассказала, какой совет дала коллегам в день своего 80-летия

Актриса Раиса Рязанова рассказала, какой совет дала коллегам в день своего 80-летия

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Народная артистка России, актриса Раиса Рязанова поделилась советом, который дала своим коллегам в день своего 80-летия. Она рассказала, что если человек уже не может полноценно работать, то лучше не выходить на сцену, чтобы не разочаровывать зрителей и не вызывать у них жалость.

Рязанова также отметила, что ей бывает сложно сдерживать эмоции во время благодарственных слов от зрителей.

Большое интервью с актрисой Раисой Рязановой выйдет в четверг, 31 октября, в эфире телеканала Москва 24.

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