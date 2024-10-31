Актриса Раиса Рязанова рассказала, какой совет дала коллегам в день своего 80-летия

Народная артистка России, актриса Раиса Рязанова поделилась советом, который дала своим коллегам в день своего 80-летия. Она рассказала, что если человек уже не может полноценно работать, то лучше не выходить на сцену, чтобы не разочаровывать зрителей и не вызывать у них жалость.

Рязанова также отметила, что ей бывает сложно сдерживать эмоции во время благодарственных слов от зрителей.

Большое интервью с актрисой Раисой Рязановой выйдет в четверг, 31 октября, в эфире телеканала Москва 24.