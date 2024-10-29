Встреча участников проекта "Галерея художников" прошла в Москве

В Доме Смирнова на Тверском бульваре состоялась встреча участников творческого проекта "Галерея художников" и представителей Директорской ложи театров Москвы. В рамках мероприятия, организованного для специалистов различных сфер искусства, участники обсудили перспективы развития культурной жизни столицы.

Гости встречи смогли насладиться насыщенной программой, включающей выступления артистов, выставку картин и театральных нарядов, а также фарфоровых цветов и скульптур из шоколада.

Также на мероприятии анонсировали открытие новой выставки и запуск Театра на Цветном в декабре.

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