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05 ноября, 16:45

Культура

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях на этой неделе

"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях на этой неделе

Новости часа: корпус школы № 1501 получит современную медиатеку

Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

Военную технику доставили на Красную площадь к годовщине парада 1941 года

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"Сити": москвичам представили культурную афишу на неделю

Историческую военную технику разместили в центре Москвы

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В Еврейском музее открылась выставка, посвященная русской авангардистке Любови Поповой. На выставке под названием "Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова" можно увидеть более 280 живописных и графических работ художницы.

На телеканале "Россия" начался исторический сериал "Столыпин", который рассказывает о покушении революционеров на реформатора Петра Столыпина. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. На платформе "Смотрим" уже есть все 6 серий.

На сцене Кремлевского дворца 9 ноября выступят звезды российского балета. За один вечер будут показаны три работы, которые до этого ставили на сцене Большого театра. В программе постановки – "Франческа да Римини", "Фавн" и "Минотавр".

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