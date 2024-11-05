"Сити": москвичам рассказали о культурных мероприятиях на этой неделе

В Еврейском музее открылась выставка, посвященная русской авангардистке Любови Поповой. На выставке под названием "Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова" можно увидеть более 280 живописных и графических работ художницы.

На телеканале "Россия" начался исторический сериал "Столыпин", который рассказывает о покушении революционеров на реформатора Петра Столыпина. Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге. На платформе "Смотрим" уже есть все 6 серий.

На сцене Кремлевского дворца 9 ноября выступят звезды российского балета. За один вечер будут показаны три работы, которые до этого ставили на сцене Большого театра. В программе постановки – "Франческа да Римини", "Фавн" и "Минотавр".