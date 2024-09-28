Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в столице

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Ежегодный молодежный форум "Наследие" заработал в Москве. Он проходит уже в седьмой раз, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Церемония открытия состоялась на мультиформатной площадке "Молодежь Москвы" в Холодильном переулке.

Форум начался со студенческого конкурса. В ближайшие два месяца участникам необходимо будет разработать и представить проекты реставрации и современного использования Дворца культуры завода "Серп и молот". Объект был построен в 1930-е годы. Архитектором является Игнатий Милинис, один из авторов проекта Дома Наркомфина на Новинском бульваре.

Кроме того, на церемонии открытия форума ребят познакомили с кураторами. Им будут помогать реставраторы, архитекторы, сотрудники департамента культурного наследия и представители вузов.

Участники распределились по 12 командам, в каждой из которых есть представители разных направлений. Среди вузов участие принимают Московский архитектурный институт (государственная академия), Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и другие.

В этом году в конкурсной программе участие принимают более 300 студентов.

"Предыдущие два года ребята работали над проектами реставрации и приспособления московских усадеб, теперь им предстоит подготовить концепцию включения в жизнь современного мегаполиса памятника конструктивизма – Дворца культуры завода "Серп и молот". Сейчас он переживает свое возрождение", – рассказал глава департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов.

Также для студентов пройдут лекции и экскурсионная программа. 21 ноября в культурном центре НИУ ВШЭ организуют дискуссии с ведущими экспертами отрасли по вопросам сохранения наследия. Презентация студенческих работ состоится 22 ноября.

Форум завершится 23 ноября фестивалем "Наследие", который пройдет в общественном пространстве "Три вокзала. Депо" на Новорязанской улице.

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение Московского финансового форума. Он состоится 18 октября в центральном выставочном зале "Манеж" при поддержке правительства Москвы. Главной темой в этом году станет "Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния".

