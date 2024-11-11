Актер Константин Хабенский рассказал, от какого предложения Табакова не смог отказаться

Народный артист РФ Константин Хабенский поделился своими воспоминаниями о работе с Олегом Табаковым. Хабенский рассказал, что Табаков предложил ему главную роль в спектакле на большой сцене МХТ, но он вынужден был отказаться из-за разногласий с режиссером.

Спустя время актер принял другое предложение Табакова – сыграть в спектакле "Утиная охота" на малой сцене. Хабенский также рассказал, что некоторое время он работал на двух площадках одновременно – в МХТ и театре Ленсовета.

Большое интервью с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским выйдет в понедельник, 11 ноября, в эфире телеканала Москва 24.