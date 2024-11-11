Актер Константин Хабенский рассказал, как строится работа в МХТ имени Чехова

Народный артист РФ Константин Хабенский поделился подробностями о рабочем графике Московского художественного театра имени А. П. Чехова. По его словам, раньше больше всего работать приходилось в пятницу, субботу и воскресенье, а в понедельник весь коллектив отдыхал.

Однако сейчас из-за большого количества премьер новые работы появляются постоянно, поэтому понедельник часто используется как репетиционный день и день спектаклей.

Большое интервью с художественным руководителем МХТ имени Чехова Константином Хабенским выйдет в понедельник, 11 ноября, в эфире телеканала Москва 24.