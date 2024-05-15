Фонд Константина Хабенского присоединился к благотворительному сервису на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала года к благотворительному сервису на портале mos.ru подключились еще три проверенные некоммерческие организации. Среди них фонд Константина Хабенского. Об этом сообщает департамент информационных технологий Москвы, передает портал mos.ru.

Фонд оказывает адресную помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Этот вид онкологических заболеваний занимает второе место по частоте встречаемости у детей и взрослых до 25 лет.

Программа фонда Хабенского направлена на необходимую помощь в диагностике и лечении опухолей головного и спинного мозга, приобретение медицинских препаратов и средств реабилитации, оплату обследований, которые не входят в программу обязательного медицинского страхования, а также компенсацию транспортных расходов.

Специалисты фонда сопровождают подопечных на всех этапах, а также оказывают психологическую поддержку пациентам и их близким. С момента основания фонда в 2008 году адресную помощь оказали 23,4 тысячи раз.

Замглавы департамента информационных технологий Борис Фролов рассказал, что сегодня с благотворительным сервисом на mos.ru сотрудничают уже 90 проверенных организаций.

"Мы непрерывно работаем над развитием функциональных возможностей сервиса, чтобы горожане могли за пару минут поддержать нуждающихся легко, просто и безопасно, а у некоммерческих организаций был дополнительный источник помощи и платформа, которая позволяет повысить осведомленность жителей о благотворительных программах", – подчеркнул он.

Фролов сообщил, что за время работы сервиса москвичи направили в адрес подопечных представленных организаций более 128 миллионов рублей. Эти средства пошли на приобретение лекарств и оплату медицинских исследований, покупку необходимых вещей попавшим в трудную ситуацию людям, лечение бездомных животных и поиск хозяев для них.

В феврале сообщалось, что москвичи пожертвовали на благотворительность свыше 100 миллионов рублей с помощью специального сервиса на портале mos.ru. По словам заммэра Натальи Сергуниной, с момента запуска благотворительного сервиса в 2020 году им воспользовались более 85 тысяч человек. Средства направляют на поддержку подопечных московских некоммерческих организаций (НКО).

Она указала, что за три года востребованность сервиса у жителей выросла в четыре раза. Так, продолжила она, если в 2021 году пользователи совершали порядка 3,6 тысячи пожертвований в месяц, то в 2023-м – 14 тысяч.

В среднем горожане в прошлом году отправляли на благотворительность более миллиона рублей каждую неделю. Средства перечислялись многодетным семьям, пожилым, людям с особенностями здоровья, бездомным животным и другим подопечным.