"Сити": какие три детектива стоит прочитать осенью

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30 сентября, 16:45

Культура

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Жанр "тру-крайм" набирает популярность не только в киноиндустрии, книжный рынок не отстает от мировых трендов. Например, книга "Жуткие артефакты. История громких преступлений, рассказанная в 100 предметах убийств". Написал ее Гарольд Шехтер, исследователь-криминалист, историк американской преступности и коллекционер. Это справочник по страшным историям, основанным на реальных событиях. На страницах книги можно встретить известные в криминальном мире имена, такие как Тед Банди, но в основном это сборник историй из середины ХХ века, рассказанных с точки зрения вещей.

Еще одна книга под названием "Семь способов засолки душ" Веры Богдановой выйдет в ноябре, но уже сейчас ее можно послушать в виде аудиосериала. В центре сюжета девушка Ника, дочь основателя секты, в которой странными смертями умирали молодые женщины. Секты давно нет, отец умер, но трагические смерти снова начали происходить.

Третий детектив – "Смерть в шато" авторства Йена Мура. Главные герои – бывший отельер Ричард и Валери Д'Орсе, у них своя фирма, предоставляющая услуги частного сыска и личной безопасности. Согласно сюжету, на съемках исторического фильма при странных обстоятельствах умирает актер. Героям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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