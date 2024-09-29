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29 сентября, 14:30

Культура

Кинопарк "Москино" пригласил москвичей побывать в разных странах

Кинопарк "Москино" пригласил москвичей побывать в разных странах

"Киноулица": Владимир Конкин

День открытых дверей проходит в кинопарке "Москино"

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Кинопарк "Москино" пригласил москвичей побывать в разных странах и окунутся в атмосферу разных эпох. Так, жители и гости столицы смогут пройти по городку Дикого запада и по улицам Берлина, а также увидеть Москву 40-х годов и посетить деревню.

В кинопарке также созданы декорации бара в Санкт-Петербурге и аэропорта. Гости экскурсий смогут узнать, как проходят съемки и все о работе декораторов и реквизиторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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