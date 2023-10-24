24 октября, 03:35Город
"Мой район. Навигатор": ректор Школы-студии МХАТ представил свой авторский маршрут
Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий подготовил прогулочный маршрут, приуроченный к 80-летию учебного заведения. Его можно найти на портале "Узнай Москву".
С помощью интерактивной экскурсии желающие лучше узнают биографию актера, а также историю института и Московского художественного театра. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Навигатор