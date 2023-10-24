Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 03:35

Город

"Мой район. Навигатор": ректор Школы-студии МХАТ представил свой авторский маршрут

"Мой район. Навигатор": ректор Школы-студии МХАТ представил свой авторский маршрут

"Мой район. Навигатор": в Раменках отремонтировали дом без углов

Москвичам рассказали о завершении программы реконструкции съездов на МКАД

Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" закрыли на зиму

Реконструкцию всех развязок на МКАД закончат в следующем году

Новый автобусный маршрут запустят на юго-западе Москвы

"Торги Москвы": как городские торги способствуют развитию столичного общепита

Новости часа: Москва помогла бизнесу защитить интеллектуальные права на 4,2 млрд рублей

Новости часа: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

На Поклонной горе высадили луковицы тюльпанов

Ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий подготовил прогулочный маршрут, приуроченный к 80-летию учебного заведения. Его можно найти на портале "Узнай Москву".

С помощью интерактивной экскурсии желающие лучше узнают биографию актера, а также историю института и Московского художественного театра. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика