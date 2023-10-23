Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С начала года на станции метро "Маяковская" поженились 20 пар, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, несмотря на неординарность площадки и ночное время церемонии, во время ее проведения сохраняются все традиционные элементы. Вестибюль станции украшают свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами.

Заключить брак на станции "Маяковская" можно с 2021 года в рамках проекта "Новые адреса счастья". С того времени свои отношения на станции зарегистрировали уже 45 пар.

Открывают церемонию традиционным маршем Мендельсона. Молодожены спускаются по эскалатору, после чего проходят по платформе к центру зала. Там они обмениваются кольцами, ставят подписи в знак согласия и получают свидетельство о заключении брака.

Церемонии проходят с двух до трех часов ночи, чтобы не мешать пассажирам. Вестибюль станции украшают свадебной аркой. Там устанавливают стойки для колец, а на пути приезжают два состава: номерной и "Москва-2020". Последний становится местом для фотосессии.

Чтобы пожениться на "Маяковской", нужно лично подать заявление во Дворце бракосочетания № 1 и оплатить госпошлину в размере 350 рублей. Дополнительных затрат не потребуется.

Ранее сообщалось, что более 50 пар заключили брак на вершине колеса обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ минувшим летом. Желающие расписаться в необычной локации могут подать заявку на портале мэра и правительства столицы.

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