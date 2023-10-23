Собянин рассказал о возможностях защиты интеллектуальной собственности в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти помогли предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на сумму 4,2 миллиарда рублей, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, участники Московского инновационного кластера провели более 700 таких транзакций через цифровую платформу i.moscow. Среди зарегистрированных нематериальных активов были компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы и технологические карты.



Мэр подчеркнул, что регистрация для участников кластера бесплатная. Она оказывает компаниям помощь в подготовке к патентованию и открывает возможности, связанные с защитой и монетизацией интеллектуальной собственности. В том числе они могут претендовать на государственные меры поддержки.



Собянин рассказал, что запатентовать свои решения смогли компании "Эко-Градиент" с уникальным способом очистки отходов металлургического производства от технологического масла, "Проэнерджи" с датчиком уровня наполненности, позволяющим отслеживать заполняемость различных емкостей, и "Алмазный научно-технологический комплекс" с линейкой приборов для идентификации алмазов, бриллиантов, цветных драгоценных камней и другие производители.

Ранее стало известно, что Москва возглавила рейтинг десяти мегаполисов мира по темпам роста промышленного производства. Его объемы в российской столице за прошлый год увеличились на 15,1%. По этому показателю Москва обогнала Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай, Сингапур и Барселону.



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