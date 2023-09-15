Москва лидирует по темпу роста промышленного производства среди 10 мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва возглавила рейтинг среди 10 мировых мегаполисов по темпам роста промышленного производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Индекс промышленного производства (ИПП) Москвы за прошлый год поднялся на 15,1%. В связи с этим российская столица с большим отрывом стала лидером в рейтинге, обогнав такие крупные города, как Рио-де-Жанейро, Пекин, Шанхай Сингапур и Барселона. Основными показателями для отбора была численность населения (должна быть больше 5 миллионов человек) и доля промышленности в структуре ВРП (более 15%).

Как утверждает Ефимов, столичный ИПП постепенно увеличивается с 2017 года. При этом он отметил, что рост не останавливался даже во время пандемии коронавируса и из-за введения санкций против РФ.

"Темпы роста Москвы указывают на высокую востребованность столичных производственных мощностей, их инвестиционную привлекательность, растущий спрос со стороны населения, а также подтверждают статус российской столицы как передового производственного центра", – заявил заммэра.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева рассказала, что в топ-3 по темпам роста промпроизводства, кроме российской столицы, попали Хошимин (7,8%) и Рио-де-Жанейро (4,6%). Четвертую строчку в рейтинге занял Сингапур (2,6%), после Токио (2%). На шестом месте идет Барселона (1,1%), а следом Сан-Паулу (0,2%). Также она отметила, что индекс уменьшился у Шанхая (2,2%), Нью-Дели (7,2%) и Пекина (16,7%).

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и пожелал, чтобы город и дальше развивался в том же ключе.

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