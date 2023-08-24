Собянин: Москва вышла на первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг

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Москва стала лидером рейтинга Организации Объединенных Наций (ООН) по уровню оказания электронных услуг. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе выступления на деловой сессии Московского урбанистического форума (МУФ), который проходит в парке "Зарядье".

"По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей версии, Москва – номер один в мире. В итоге всех наших усилий с вами Москва сегодня занимает лидирующие позиции в экономических рейтингах, в пятерке ведущих городов мира", – отметил он.

Столица России также занимает лидирующие позиции по развитию транспорта в городе, медицины, сферы здравоохранения, спорта, культуры, общественных пространств и многого другого, продолжил мэр.

"Когда мы несколько лет тому назад заявляли о том, что Москва – лучший город мира, это было как что-то такое недосягаемое, а сегодня мы можем с гордостью сказать: Москва – лучший город мира", – резюмировал Собянин.

Ранее Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и пожелал, чтобы город и дальше развивался в том же ключе.

До этого столица вошла в топ-10 городов мира в области развития образовательных технологий EdTech-экосистемы по версии экспертов StartupBlink. Также в топ вошли Сан-Франциско, Пекин, Бостон, Нью-Йорк, Лондон, Лос-Анджелес, Бангалор и Мумбаи.

Отмечалось, что порядка 55% российского рынка компаний, занимающихся развитием технологий KidTech для образования дошкольников, составляют предприятия Москвы. 70% инвестиций также приходится на московские компании.



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