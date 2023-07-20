Москва стала лидером по приросту инвестиций среди 10 мегаполисов G20

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва возглавила список из 10 мегаполисов стран "Группы двадцати" (G20) по ежегодному приросту инвестиций в основной капитал за пять лет – с 2017 по 2021 год. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Департамент экономической политики и развития города рассмотрел динамику инвестиций в 10 мегаполисах стран G20. Туда включили Москву, Париж, Берлин, Сеул, Лондон, Мельбурн, Джакарту, Сидней, Мехико и Пекин. Анализ проводили по паритету покупательской способности в сопоставимых международных параметрах. Им является доллар.

"Ежегодное увеличение этого показателя в Москве за 2017–2021 годы составило в среднем 20,3%. Это почти в четыре раза выше, чем у ближайшего конкурента – Парижа – с динамикой в 5,5%", – отметил Ефимов.

В пятерку лидеров также вошли Берлин (5,3%), Сеул (4,4%) и Мельбурн (3,7%). Лондон показал ежегодный прирост в 3,6%, у Джакарты он составил 2,7%, а у Сиднея – 2%. У Пекина и Мехико установили падение показателя на 1 и 2,5% соответственно.

"Экономика Москвы по праву считается одной из наиболее устойчивых среди крупнейших мегаполисов и имеет большой потенциал к росту, что во многом объясняется ее диверсифицированной структурой и привлекательными условиями для бизнеса", – подчеркнула министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

По ее словам, в 2019 году прирост инвестиций Москвы в основной капитал составил 30%. В период пандемии коронавируса в 2020 году экономика города показала прирост на 19%.

Багреева добавила, что Москва является передовым мегаполисом, который внедряет лучшие международные практики. В 2021 году столица смогла сохранить свое место в тройке лидеров по объему инвестиций, заключила министр правительства города.

В 2021 году Москва стала одним из лидеров среди столиц Европы в сфере охраны исторических памятников. В рамках проекта специалисты сравнивали параметры, касающиеся охраны исторических зданий, в Москве, Лондоне, Париже, Берлине и Риме за пятилетний период.

В частности, столица оказалась лидером по объему государственных ассигнований на сохранение культурного наследия. С 2015 по 2019 год город выделил более 1,4 миллиарда евро на данную задачу.

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