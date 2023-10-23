Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Пропускная способность развязки МКАД с улицей Верхние Поля вырастет на треть после окончания реконструкции. Завершить работы планируют на три месяца раньше срока. В данный момент строят еще два путепровода и переходы.

Как изменится схема движения после полного запуска развязки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.