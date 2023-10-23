Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 12:00

Город

Пропускная способность развязки МКАД с улицей Верхние Поля вырастет на треть

Пропускная способность развязки МКАД с улицей Верхние Поля вырастет на треть

Прием заявок на гранты для экспортеров начался в столице

Москвичам рассказали, как новый стандарт медпомощи изменил систему здравоохранения

Собянин: начали реставрацию фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 23 октября

Новости часа: началась реставрация фасадов церкви Вознесения Господня в Коломенском

Реконструкцию всех развязок на МКАД завершат в 2024 году

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 75 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 5 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 5 баллов

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Пропускная способность развязки МКАД с улицей Верхние Поля вырастет на треть после окончания реконструкции. Завершить работы планируют на три месяца раньше срока. В данный момент строят еще два путепровода и переходы.

Как изменится схема движения после полного запуска развязки? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогивидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика