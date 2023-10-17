Более 10 тысяч субъектов МСП регистрируется в Москве ежемесячно

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Каждый месяц в столице регистрируется свыше 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметила заммэра города Наталья Сергунина, такая позитивная динамика наблюдается с 2020 года. В настоящее время каждый третий житель столицы занят в секторе МСП.

"Малый и средний бизнес Москвы – это почти 850 тысяч предприятий, или 13,7% от общего количества по всей стране. Их доля достигает 82% от всех столичных компаний и индивидуальных предпринимателей", – уточнила она.

Сергунина также обратила внимание, что таких организаций стало больше на 12,3% по сравнению с показателями, которые фиксировались до пандемии. На сегодняшний день наиболее востребованными являются следующие направления:

торговля и услуги (31,7%);

научная и техническая работа (12,6%);

ИТ-отрасль (7,2%);

производство (5,5%).

Кроме того, власти Москвы стараются создать комфортные условия для развития МСП и обеспечить необходимые меры поддержки. Так, у компаний есть возможность получить консультации на начальном этапе, им также могут обеспечить поручительство, субсидии, гранты и льготные кредиты.

Предприятия всегда могут воспользоваться информационными, консультационными, образовательными и электронными сервисами.

Ранее стало известно, что с начала года Москва одобрила льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, на льготную аренду могут рассчитывать предприятия из социально значимых сфер, например здравоохранения, образования, культуры или спорта.



Собянин: более 900 московских компаний перешли в категорию крупного бизнеса