Мишустин поручил продлить льготное кредитование МСП до 2030 года

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил продлить до 2030 года программы льготного инвесткредитования малого и среднего бизнеса, которые осуществляют деятельность в приоритетных отраслях. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Так, Минэкономразвития России вместе с Минфином при участии Банка России и Корпорации МСП поручено обеспечить продление до 2030 года комбинированной программы льготного инвестиционного кредитования малых и средних предприятий, ведущих деятельность в приоритетных отраслях", – говорится в сообщении.

На реализацию проекта могут заложить до 100 миллиардов рублей ежегодно. Доложить о результатах в кабмин поручено к 17 ноября.

Вместе с этим должен быть проработан вопрос распространения программы льготного кредитования высокотехнологичных, инновационных субъектов МСП, которая проводится в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO". Доложить о результатах поручено до 1 февраля.

Ранее стало известно, что с начала года Москва одобрила льготную ставку на аренду помещений 297 субъектам малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому они смогут ежегодно экономить свыше 633 миллионов рублей, уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.