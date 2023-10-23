Более 170 км дорожных развязок построили и отремонтировали на МКАД с 2012 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты отремонтировали и построили 174 километра дорожных развязок на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) с 2012 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В Москве завершается масштабная работа по реконструкции развязок "клеверного" типа на МКАД. К настоящему времени уже модернизированы 20 развязок, еще две – на пересечении с улицей Верхние Поля и с Алтуфьевским шоссе – в работе и будут готовы до конца следующего года", – отметил Бочкарев.

Кроме того, помимо строительства развязок и вылетных магистралей, одновременно идет работа по расширению кольцевой дороги за счет постройки боковых проездов и переходно-скоростных полос, уточнил он.

"Важно отметить: горожане начинают осознавать, что ограничения в движении транспорта действительно необходимы", – считает декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

Он назвал столичную программу по развитию транспортной инфраструктуры одним из самых успешных московских проектов в сфере градостроительства. Несмотря на первоначально негативную реакцию жителей столицы, в итоге люди увидели результат сужения проезжей части и выделения пешеходных улиц, уточнил Михайленко.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что на Каширском шоссе заменили более 185 тысяч квадратных метров асфальта. Последний раз подобные работы проводились в 2018 году.

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