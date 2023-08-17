12:06Город
Почти тысячу рабочих задействовали для реконструкции трех развязок на МКАД в Москве
Фото: департамент строительства города Москвы
Около тысячи специалистов и порядка ста строительных машин работают над реконструкцией трех развязок на МКАД, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Продолжаются работы по модернизации устаревших развязок на МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Липецкой улицей и Верхние Поля. В общей сложности на этих объектах задействованы более 990 человек и 100 единиц различной техники", – отметил он.
Глава Депстроя добавил, что в мероприятиях применяются буровые сваебойные машины, а также грузоподъемные краны 500 и 750 тонн, стапельные и домкратные системы для пролетных строений, AVN-комплексы.
По словам Загрутдинова, за прошлые годы в Москве было реконструировано 19 развязок.
Ранее он рассказал, что на севере столицы до 2026 года появится 11 транспортных объектов, из которых три строятся и восемь проектируются. Сейчас на территории округа возводится Дмитровский путепровод, срок завершения работ – декабрь 2023 года.
Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо
Читайте также