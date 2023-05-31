Сабуровский автомобильный мост в Москве откроют осенью 2023 года

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Сабуровский автомобильный мост, являющийся важной частью Московского скоростного диаметра (МСД), откроют осенью 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба Депстроя.

"Оно (сооружение. – Прим. ред.) соединит два округа Москвы – Южный и Юго-Восточный", – рассказал руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, возведение моста в указанном месте планировалось давно, так как находящиеся рядом столичные районы Печатники и Москворечье-Сабурово не имели прямого автомобильного сообщения. Всего в этих районах проживают более 165 тысяч человек.

В настоящее время строительство Сабуровского моста находится на завершающей стадии и его готовность составляет 85%. Сейчас специалисты обустраивают гидроизоляцию проезжей части пролетных строений. Кроме того, продолжается устройство монолитных конструкций подземной части локального очистного сооружения, а также выполняются дорожные работы – монтируются деформационные швы, инженерные сети и окрашиваются пролетные строения.

"По контракту строительство должно завершится в декабре 2023 года, однако мы планируем закончить возведение моста с опережением графика – уже в сентябре", – сказал Загрутдинов.

В Депстрое подчеркнули, что конструкция моста выполнена в виде подпружной арки. Его пролетные строения монтируются полунавесным способом при установке временных опор. При этим монтажные краны располагаются на строящемся пролетном строении.

В ведомстве уточнили, что Сабуровский мост состоит из двух раздельных пролетных строений, которые установлены на одних опорах. На протяженности 335 метров сформировали по четыре полосы в каждом направлении. При этом расчетная скорость движения транспорта – 80 километров в час.

Всего на участке от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы планируется построить 12,5 километра дорог, 1 мост, 1 подземный пешеходный переход в районе Каширского шоссе, дома 57. Строительная готовность участка МСД превышает 60%.

Московский скоростной диаметр (МСД) является крупнейшим инфраструктурным проектом, который в реализуется по поручению Сергея Собянина.

Ранее Загрутдинов рассказал, что почти четыре тысячи специалистов работают на инфраструктурных объектах Северного и Южного участков Московского скоростного диаметра. Помогают им в этом процессе 470 единиц строительной техники.

До этого сообщалось, что участок МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 34%. Там возводится дорога основного хода Московского скоростного диаметра протяженностью 3,6 километра и улично-дорожная сеть общей длиной 7,32 километра.

