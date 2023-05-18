Собянин: работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) будут завершены в 2023 году, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства участка МСД от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД.

"В этом году мы работаем на южном направлении Московского скоростного диаметра, который пройдет от шоссе Энтузиастов до МКАД. Тоже сложнейший участок, который проходит параллельно железной дороге. Один из самых сложнейших дорожных строительных городских проектов в мире", – сказал мэр Москвы.

Градоначальник уточнил, что в настоящее время все пусковые комплексы готовы на 65–95%, в связи с этим есть возможность запустить МСД в этом году. Он отметил необходимость одновременного ввода всех пусковых комплексов. И заметил, что эта задача очень сложная, так как каждый из них имеет свои особенности, специфику и проблемы.

Собянин считает, что благодаря южному участку скоростного диаметра улучшится транспортная доступность в районах ЮВАО, ЮЗАО и по всей Москве, так как он направляет движение транспорта с МКАД и с большого числа вылетных магистралей, минуя центр города и выводя на скоростной диаметр.

Градоначальник напомнил, что северный участок Московского скоростного диаметра был сдан в 2022 году.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев доложил Собянину, что в работе задействована дополнительная техника. Он подчеркнул, что специалисты прикладывают все усилия, чтобы завершить все работы в этом году.

В свою очередь, гендиректор компании-подрядчика АО "МИСК" Фарит Хайдаров сказал мэру, что работы осуществляются в соответствии с графиком, в круглосуточном режиме. Хайдаров добавил, что на объекте работают порядка 400 человек и 100 единиц техники. Он сказал, что специалисты постараются завершить работы чуть раньше срока.

Ранее Собянин рассказал, что на первом участке пересечения Южной рокады с Московским скоростным диаметром (МСД) близится к завершению строительство двух двухполосных путепроводов.

По словам градоначальника, на пересечении улиц Кантемировской и Кошкина приступили к возведению еще одного путепровода. Всего на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка построят 7 путепроводов.

Собянин подчеркнул, что Южная рокада станет дублером МКАД и ТТК. Она соединит крупные городские магистрали – МКАД, Кутузовский, Мичуринский, Пролетарский и Ленинский проспекты, также рокада объединит ряд улиц, в том числе Профсоюзную, Люблинскую и другие.

