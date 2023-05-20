Участок МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на треть

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Участок Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 34%, сообщается на официальном сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Работы на самом южном участке МСД – от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе – выполнены на треть. Здесь строится дорога основного хода Московского скоростного диаметра протяженностью 3,6 километра и улично-дорожная сеть общей длиной 7,32 километра", – сказал заммэра по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, указанный участок введут в эксплуатацию поэтапно. Он уточнил, что участок скоростного диаметра пройдет под 32-м километром МКАД, а также над рекой Битцей, под Симферопольским шоссе и над Варшавским шоссе.

В настоящее время на участке от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе возводят мост через реку Битцу. Кроме того, строят два тоннеля и четыре эстакады.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Юрия Кравцова, специалисты продолжают сооружать опоры моста через Битцу. Также начались подготовительные работы по возведению второй части плиты покрытия. Монолитные работы проводятся в тоннеле под 32-м километром МКАД.

"На четырех эстакадах идет устройство опор и продолжается монтаж металлоконструкций", – уточнил Кравцов.

Он рассказал, что на этом участке планируется построить три очистных сооружения, один подземный и два надземных пешеходных перехода, реконструировать подземный переход по Варшавским шоссе.

Кравцов добавил, что в поселке Битца построят новый подземный переход под скоростным диаметром. Кроме того, возведут надземные переходы над МСД в районе строящегося жилого комплекса "Южная Битца" и вблизи остановки "Южная ТЭЦ" через МКАД.

МСД улучшит транспортную доступность 48 районов, в которых проживают более 5 миллионов человек.

Сергей Собянин в ходе осмотра строительства участка МСД от Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) до МКАД заявил, что работы на южном участке МСД будут завершены в 2023 году.

Градоначальник уточнил, что в настоящее время все пусковые комплексы готовы на 65–95%, в связи с этим есть возможность запустить МСД в этом году.

