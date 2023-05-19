Путепровод под железнодорожными путями в составе южного участка МСД готов на 90%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тоннельный путепровод южного участка Московского скоростного диаметра, который пройдет под путями Павелецкого направления МЖД, готов уже на 90%. Об этом сообщил глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

"Готовы монолитные конструкции, при их возведении уложено более 9 000 кубических метров бетона. Завершено устройство переходных плит для связи путепровода с участком подхода будущей магистрали, ведется укладка асфальтобетонного покрытия дорожного полотна", – рассказал он.

Как уточнил Бочкарев, протяженность путепровода составит 46 метров. Он соединит два участка основного хода МСД.

В свою очередь, гендиректор компании "МИПСТРОЙ 1" Константин Маслаков добавил, что сейчас специалисты также занимаются внутренней отделкой тоннелей. Там уже уложен гранит в нижней части подпорных стен, идет монтаж металлокерамических панелей. Также идет обустройство уличного освещения, монтируются системы видеонаблюдения, управления дорожным движением, а также системы автоматической противогололедной обработки.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы на южном участке МСД, который пройдет от шоссе Энтузиастов до МКАД, будут завершены уже в 2023 году. По словам мэра сейчас все пусковые комплексы готовы на 65–95%.

