В Москве введут в эксплуатацию три автомобильных моста в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три автомобильных моста введут в столице в этом году в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"Кроме моста через затон Новинки, в этом году планируется открытие движения транспорта через Сабуровский мост на участке Московского скоростного диаметра, а также сооружение через реку Пехорку для соединения северного участка МСД с автомобильной дорогой Москва – Нижний Новгород – Казань", – заявил Загрутдинов.

По замыслу проекта, мост через затон Новинки станет частью дорожной магистрали общей длиной более 11 километров. Загрутдинов заявил, что автомагистраль будет проходить вдоль набережных Москвы-реки: Крутицкой, Симоновской, Марка Шагала, Нагатинской поймы – от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Строительные работы будут завершены в 2026 году, отметил глава департамента строительства.

Ранее сообщалось о возведении участков Крутицкой и Симоновской набережных. Ожидается, что после завершения строительства появится единая автомагистраль, проходящая вдоль набережных Москвы-реки – от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда.