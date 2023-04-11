Территорию возле станции Трикотажная МЦД-2 благоустроят

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На северо-западе столицы благоустроят территорию возле станции Трикотажная второго Московского центрального диаметра. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сейчас подходы к транспортному объекту крайне неудобные, там отсутствуют организованные парковки, что создает проблемы для автомобилистов, которые пересаживаются на общественный транспорт", – объяснил заммэра столицы Петр Бирюков.

В рамках работ планируется повысить доступность станции. Специалисты расширят тротуары и заменят дорожное покрытие, установят уличное освещение, проведут озеленение. Благоустройство затронет Трикотажный и Походный проезды, улицу Василия Петушкова, а также проезд, который идет от дома 7 на улице Василия Петушкова до Походного проезда через реку Сходню.

Кроме того, проектом предусмотрена установка новых лестниц с пандусами, ведущих к станции со стороны Трикотажного проезда, замена лестницы на пересечении Трикотажного проезда с улицей Василия Петушкова с обустройством зоны отдыха поблизости, а также благоустройство территорий у храма Преподобного Сергия Радонежского в Тушине и храма Преображения Господня на Волоколамском шоссе.

Ранее сообщалось, что в пойме реки Жужи на юге Москвы стартовало благоустройство. Там появятся зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение.



Собянин рассказал о планах по благоустройству поймы реки Жужи

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