В Москве на станции метро "Яхромская" приступили к работам по архитектурной отделке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты приступили к архитектурно-отделочным работам в пассажирской зоне на станции "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в данный момент строители начали отделку стен платформенного участка.

"Сейчас работы ведутся около наклонного хода эскалатора, ведущего к кассовому залу южного вестибюля "Яхромской". Смонтированы первые панели из белого мрамора. Платформа будет оформлена в красном и белом цветах", – добавил он.

В наклонном ходу стены также отделают мрамором, в настоящий момент специалисты красят потолок. Помимо этого, архитектурная отделка будет проведена и в технической зоне станции.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что строители покрасят помещения над платформой, включая те, в которых разместится тягово-понизительная подстанция.

"Кроме того, продолжается кирпичная кладка внутренних стен и перегородок", – поделился Кравцов.

В начале февраля этого года Андрей Бочкарев сообщил, что монолитные конструкции будущей станции "Физтех" Люблинско-Дмитровской линии построены на 62%. На тот момент на объекте была завершена разработка грунта котлована станционного комплекса.

Ранее сообщалось, что пешеходный переход под Дмитровским шоссе и проектируемыми путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) откроют в этом году. Объект расположится под Дмитровским шоссе, в районе дома 29 и железнодорожных путей Савеловского направления МЖД.

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