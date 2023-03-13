Расписание движения поездов на Калужском направлении МЖД изменится 18 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Расписание движения поездов изменится на Калужском направлении МЖД 18 марта. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем официальном телеграм-канале.

Изменения вводятся в этот день с 00:00 до 23:59. Они необходимы для подготовки инфраструктуры к запуску МЦД-4.

"Для этого закроют главный путь на участке Лесной Городок – Толстопальцево. В это время поезда на участке будут ездить в реверсивном режиме", – говорится в публикации ведомства.

Движение изменится следующим образом:

часть поездов отменят, у части изменят остановки на участке от Киевского вокзала до Апрелевки;

интервалы движения поездов будут увеличены местами до полутора часов;

не будет движения поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Внуково;

часть поездов проследует от/до станции Солнечная, некоторые поезда из дальнего пригорода будут курсировать от/до станции Апрелевка.

В департаменте рассказали, что для удобства граждан на это время запустят дополнительные автобусы. Пассажиры смогут ознакомиться с их точным расписанием, а также с измененным графиком движения поездов на сайте ЦППК.

Также ведомство призвало тех, кто запланировал поездку в аэропорт Внуково в этот день, воспользоваться Сокольнической или Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный транспорт.

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Савеловского и Казанского направлений МЖД изменится с 5 по 31 марта в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля в связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.



Сбой в движении поездов произошел на Курском направлении МЖД

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!