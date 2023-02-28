В РЖД напомнили об отмене остановок для электричек на Рижской и сохранении их для МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Пригородные поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с марта и до конца августа 2023 года, однако сохранится остановка на платформе Рижская для поездов вторых Московских центральных диаметров (МЦД-2, D2). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе РЖД.

"На период работ пригородные поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале. Вместе с тем сохранится остановка на платформе Рижская МЦД-2, которая находится рядом с Рижским вокзалом и метро", – отмечается в сообщении.

Некоторые поезда дальнего следования, а также "Ласточки" Москва – Муравьево будут курсировать до Курского вокзала, некоторые электрички – до Стрешнева. В РЖД напомнили пассажирам о важности заблаговременного ознакомления с изменениями в расписании пригородных поездов.

Также РЖД не планируют закрывать Рижский вокзал на период реконструкции инфраструктуры около него.

"Вокзал пока не закрывается", – подчеркивается в заявлении.

Ранее говорилось, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля. Изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная. В частности, у некоторых поездов изменится расписание, а некоторые рейсы будут отменены.

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