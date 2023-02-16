Москвичам представили альтернативные маршруты на время закрытия части Некрасовской линии

Фото: Агентство "Москва"/ "Мобильный репортер"

На время закрытия участка от "Электрозаводской" до "Нижегородской" Некрасовской линии Московского метрополитена для пассажиров будут работать альтернативные маршруты наземного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"До закрытой станции "Лефортово" можно будет доехать на автобусах 032 от станций "Авиамоторная" и "Семеновская", – говорится в сообщении.

Наземные маршруты пройдут по улицам Авиамоторной и Солдатской, через Госпитальную площадь, улицу Госпитальный Вал и по Семеновскому проезду со всеми остановками по пути следования.

На время закрытия участка автобусы 032 станут бесплатными. Они будут осуществлять движение с 04:50 до 01:20. Интервалы движения транспорта составят от 6 до 15 минут.

Добраться до "Авиамоторной" и "Семеновской" москвичи смогут трамваями № 32 и 46.

До других станций метро также можно будет доехать с "Нижегородской" Московского центрального кольца (МЦК), "Авиамоторной" Калининской линии, "Электрозаводской" Арбатско-Покровской линии метро.

Участок от "Электрозаводской" до "Нижегородской" будет закрыт в период с 17 по 19 февраля. В это время специалисты переключат инженерные системы для дальнейшего запуска участка в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.



Столичный Дептранс напомнил о закрытии участка Некрасовской линии с 17 по 19 февраля

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