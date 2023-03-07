Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится по выходным в марте, сообщили в пресс-службе магистрали.

"Расписание некоторых пригородных поездов Киевского направления МЖД изменится по выходным дням – 11–12, 18–19, 25–26 марта, когда пассажиропоток минимален, в связи с работами по развитию инфраструктуры на станциях Лесной Городок и Очаково для запуска МЦД-4", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что с 00:01 11 марта до 00:01 12 марта специалисты установят стрелочный перевод для обеспечения движения электропоездов к четвертому главному пути на станции Очаково. Во время технологического окна железнодорожники разберут участок пути протяженностью 45 метров. Кроме того, будет уложен стрелочный перевод, проведена выправка и балластировка пути.

На станции Очаково и прилегающих перегонах Москва-Сортировочная-Киевская – Очаково и Очаково – Солнечная с 25 по 26 марта с 13:00 до 05:50 железнодорожники переведут движение поездов на цифровую систему управления. Во время проведения работ движение поездов на перегоне Москва-Пассажирская-Киевская – Солнечная организуют по соседним путям. Из-за работ в расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов во Внуково внесут изменения.

На перегоне Лесной Городок – Аэропорт с 00:00 18 марта до 00:00 19 марта переключат первый главный путь на новое место для последующей укладки третьего и четвертого главных путей на станции Лесной Городок. Во время технологического окна будут разобраны старые пути и уложены новые на участке 300 метров. Там же проведут выправку пути, укладку шести стрелочных переводов.

На участке Внуково – Толстопальцево электрички будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим изменится расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов во Внуково. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, также изменится количество остановок. Несколько поездов будут следовать по укороченному маршруту, кроме того, часть электричек выведут из расписания.

Аэроэкспрессы во Внуково и обратном направлении не будут курсировать 18 марта. В связи с этим пассажирам необходимо заблаговременно ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание ряда электричек Савеловского и Казанского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится с 5 по 31 марта в связи с обновлением железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля в связи с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.



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