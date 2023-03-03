РЖД предоставят летом скидку 50% на поездки для детей от 10 до 17 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Дети от 10 до 17 лет получат от холдинга "Российские железные дороги" скидку 50% на поездки по России с 1 июня по 31 августа 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

"Летом этого года по доброй традиции мы предоставим возможность всем детям от 10 до 17 лет путешествовать по России на поездах со скидкой в размере 50%", – говорится в сообщении.

Уточняется, что скидка будет действовать в плацкартных и общих вагонах скорых и пассажирских поездов, некоторых "Ласточках" и в двухэтажных купейных вагонах.

До этого российские железные дороги сократили до 45 дней глубину продаж билетов на некоторые поезда отправлением с 17 мая. Изменения затронут поезда, курсирующие в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала, Северного Кавказа и другими.

Ранее Октябрьская железная дорога сообщила об изменениях в расписании поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом с 3 по 27 апреля. Они связаны с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая.

В частности, у некоторых поездов изменится расписание, а некоторые рейсы будут отменены.



РЖД сократили до 45 дней глубину продаж билетов на ряд поездов отправлением с 17 мая

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