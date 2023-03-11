Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и МЦД-1 откроют в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Пешеходный переход под Дмитровским шоссе и проектируемыми путями первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) откроют в этом году, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект расположится под Дмитровским шоссе, в районе дома 29 и железнодорожных путей Савеловского направления МЖД. Сейчас ведутся работы по устройству лестничного схода № 1, идет разработка котлована лестничного схода № 2 и монтаж дождевой канализации. Полностью завершить работы планируется в октябре.

Загрутдинов рассказал, что первый вход разместится на нечетной стороне Дмитровского шоссе, второй – на четной стороне. Из третьего можно будет попасть к жилым домам на улице Яблочкова. По переходу можно будет безопасно переходить через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути Савеловского направления МЖД.

Сооружение протянется на 84 метра. Переход оснастят тремя лифтами, которыми беспрепятственно смогут пользоваться маломобильные граждане. Рядом по планам высадят около 50 лип и кленов и 1,2 тысячи кустарников.

Ранее говорилось, что расписание движения поездов изменится на Савеловском направлении D1 из-за строительства ТПУ "Лианозово" с 1 по 31 марта. В Дептрансе уточнили, что строительные работы будут проводить в ночное время. В период "окна" закроют участок от Бескудникова до Лобни по направлению из Москвы.



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