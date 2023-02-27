Расписание движения поездов изменится на Савеловском направлении D1 с 1 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Расписание движения поездов изменится на Савеловском направлении D1 из-за строительства ТПУ "Лианозово" с 1 по 31 марта. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем официальном телеграм-канале.

Изменения будут следующие:

интервалы движения поездов будут увеличены с 19:00 до 22:00 – до 20 минут, после 22:00 – до одного часа;

после 22:00 часть поездов отменят, у части изменятся остановки на участке от Дегунино до Лобни;

скорректируют расписание некоторых поездов "Аэроэкспресс" в Шереметьево ранним утром и поздним вечером.

В департаменте уточнили, что строительные работы будут проводить в ночное время. В период "окна" закроют участок от Бескудниково до Лобни по направлению из Москвы.

Пассажирам, желающим добраться до аэропорта, рекомендовали воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино". Узнать точное расписание можно на официальном сайте "Аэроэкспресса".

Актуальную информацию о графике движения пригородных и городских поездов можно получить на сайте перевозчика и в приложениях:

"Метро Москвы";

"Московский транспорт";

"Расписание и билеты ЦППК".

Ранее стало известно, что расписание поездов "Сапсан" и "Невский экспресс" между Москвой и Санкт-Петербургом изменится с 3 по 27 апреля.

Отмечалось, что изменения связаны с проведением работ по капитальному ремонту первого главного пути на перегоне Бушевец – Академическая, с производством работ по смене стрелочных переводов на станции Подсолнечная, а также с реконструкцией участка Крюково – Москва ОЖД.



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