Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Участок Киевского шоссе перекроют с 20 февраля по 25 октября 2023 года, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"С 20 февраля до 25 октября для проезда будет частично недоступна одна полоса на участке Киевского шоссе (в сторону области)", – отмечается в сообщении.

Перекрытие связано со строительными работами.

Уточняется, что для движения транспорта будет закрыта полоса на участке Киевского шоссе от владения 2, строения 1 до владения 2А, строения 3.

Ранее сообщалось, что с 30 января по 31 августа на участках бокового проезда Кутузовского проспекта будет частично закрыта для движения одна полоса. Это связано с проведением работ.



Схема движения в центре Москвы изменится 21 февраля

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!