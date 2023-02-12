Схема движения временно изменится в Северном и Новомосковском административных округах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Москвичей предупредили об изменениях в схеме движения в Северном и Новомосковском административных округах. Ограничения будут действовать на улицах в Головинском районе, поселениях Московский и Сосенское, информирует портал мэра и правительства столицы.

"С 15 февраля до 1 марта для проезда будет недоступна одна полоса на участке Киевского шоссе (в сторону центра) в районе владения 2, корпуса 1 по улице Картмазовские Пруды. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении.

Специалисты также закроют одну из трех полос на участке дублера Калужского шоссе (24-й километр) в районе дома 1, строения 1 в период с 14 февраля по 15 апреля. Решение связано со строительством инженерных сетей.

Кроме того, в период с 15 февраля по 30 августа для передвижения закроют одну из полос на некоторых участках Лихоборской набережной. Ограничения связаны с реконструкцией инженерных сетей. Мероприятия будут произведены в несколько этапов, поэтому 15 февраля перекроют одну полосу на участке Лихоборской набережной в районе дома 5, строения 8. Далее с 16 февраля по 3 марта там закроют две полосы, с 4 по 19 марта – одну полосу.

Частично перекроют одну полосу на участке Лихоборской набережной от дома 7 до дома 9, строения 1 с 01:30 до 05:30 20 марта, а также в период с 6 по 22 апреля круглосуточно. Уже с 21 марта по 1 апреля специалисты закроют две полосы.

Ранее в столичном Дептрансе рассказали, что с 17 по 19 февраля движение поездов приостановят от "Нижегородской" до "Электрозаводской" Некрасовской линии метро. В период ограничений москвичи смогут воспользоваться альтернативными маршрутами, а также наземным транспортом.

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