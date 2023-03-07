В Москве началось благоустройство территории в пойме реки Жужи

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Южном административном округе Москвы стартовало благоустройство озелененной территории в пойме реки Жужи. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Он назвал данный проект одним из самых масштабных и важных в этом году, ведь специалистам предстоит привести в порядок пространство площадью около 22 гектаров.

"Там появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, пешеходные дорожки и современное освещение. Работы пройдут в пойме реки Жужи в районе пересечения улиц Садовники и Академика Миллионщикова, близлежащем сквере и на природной территории "Вишневый сад", – приводит слова Бирюкова телеграм-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Он добавил, что сейчас ведется разработка траншей для прокладки сетей освещения, уже имеющиеся в сквере коммуникации, которые проходят вдоль улицы Академика Миллионщикова и в Савкином овраге, ремонтируются.

Помимо этого, во время работ русло реки будет расчищено и приведено в более благоприятный вид, а вдоль берега Жужи будет проложен прогулочный маршрут с местами для отдыха. Будут сделаны лестницы и мостовой переход.

На левом берегу будет возведена комфортная и многофункциональная спортивная площадка, где все желающие смогут поиграть в волейбол, баскетбол, настольный теннис или позаниматься на тренажерах.

Также в парке появятся дополнительные детские площадки, а в "Вишневом саду" будут высажены новые декоративные деревья. Рядом с рекой строители проложат дорожки по уже существующим тропам. В планах создать еще больше мест для отдыха.

Ранее вице-мэр сообщал, что в этом году в Москве обновят 11 набережных. Бирюков отметил, что специалисты займутся расшивкой гранитной облицовки и смогут восстановить более 190 тысяч погонных метров покрытия.



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