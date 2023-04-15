Строительство магистрали на юго-востоке Москвы начнется в 2024 году – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Кочубей

Новую магистраль начнут строить на юго-востоке Москвы в следующем году. Сергей Собянин рассказал о проекте в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, в настоящее время осуществляется проектировка, к строительству приступят в 2024 году.

"На юго-востоке Москвы построим еще одну магистраль – от Третьего транспортного кольца до Люблино через развивающийся район Южного порта", – говорится в его публикации.

В рамках проекта предусмотрено несколько развязок, включающих путепроводы и съезды. Кроме того, запланировано проведение реконструкции ближайших дорог.

Мэр столицы отметил, что новая магистраль уменьшит загруженность Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. По его словам, будет также улучшена транспортная доступность бывшей промзоны Южный порт.

Собянин напомнил, что на этой территории должны появиться новостройки и общественные объекты, откроется станция московского метрополитена "Южный порт".

Ранее Собянин рассказал, что участок МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов уже на 80%, его введут в эксплуатацию в мае 2023 года. Градоначальник отметил, что специалисты занялись прокладкой теплосетей, оборудуют дождевую канализацию и монтируют ограждения.

Здесь будет 11 километров новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход.

После запуска движения по этой части южного участка МСД улучшится транспортное обслуживание жителей района Печатники, добавил мэр.



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