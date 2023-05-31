Почти 4 тыс специалистов строят Московский скоростной диаметр

Фото: пресс-служба Депстроя

Почти четыре тысячи специалистов работают на инфраструктурных объектах Северного и Южного участков Московского скоростного диаметра. Об этом рассказал руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"На сегодняшний день на строительстве Северного и Южного участков МСД задействовано более 3 600 рабочих и свыше 330 инженерно-технических работников. Помогают им в этом процессе 470 единиц строительной техники", – заявил Загрутдинов.

Глава департамента отметил, что специалисты также задействуют редкое оборудование. В качестве примера Загрутдинов привел гусеничный кран, который используется на первом участке Южной части МСД. Грузоподъемность этой техники составляет 600 тонн. По его словам, в конкретной конфигурации машины, которая сейчас применяется для решения текущих задач, вес поднимаемого груза оценивается почти в 200 тонн.

Вместе с этим Загрутдинов добавил, что на данном этапе на путепроводе специалисты монтируют главные балки пролетного строения. Средняя масса этих балок составляет около 100 тонн, а общая масса монтируемых металлоконструкций оценивается в 1 100 тонн.

Ранее сообщалось, что участок МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе готов на 34%. Там возводится дорога основного хода Московского скоростного диаметра протяженностью 3,6 километра и улично-дорожная сеть общей длиной 7,32 километра.