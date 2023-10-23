До 10 сантиметров снежного покрова может образоваться в Москве 28 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временный снежный покров высотой до 10 сантиметров может образоваться в столичном регионе к утру 28 октября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Модели долгосрочных прогнозов погоды дружно показывают, что в конце рабочей недели в Москве будет приниматься снег. К этому моменту подстилающая поверхность "остынет", верхний слой прихватит морозцем, и выпавший снег задержится на земле", – считает синоптик.

Датой формирования временного снежного покрова в столице для климата, актуального с 1961 по 1990 год, считается 28 октября, рассказала она. Однако в XXI веке в эту дату снег выпадал лишь четыре раза.

"Так, в 2012 году снежный покров образовался именно 28 октября, на ВДНХ его высота достигала 12 сантиметров, и он продержался четверо суток. И нынешний октябрь в Москве "тяготеет" к старому климату", – заключила Позднякова.

Ранее она отметила, что погодные условия на текущей неделе останутся комфортными. Во вторник, 24 октября, в городе будет переменная облачность, в некоторых местах выпадет мокрый снег. Температура окажется в районе 3–6 градусов. В среду, 25 октября, в город придет похолодание до минус 1 градуса.

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