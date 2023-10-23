Собянин: пассажирам МЦД доступно более 100 вариантов пересадок

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Пассажирам четырех Московских центральных диаметров (МЦД-1, МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4) доступны более 100 вариантов пересадок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Со всех четырех диаметров уже доступны свыше 100 вариантов пересадок, в будущем их станет еще больше", – написал мэр.

Он пояснил, что станция Окружная связала МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию метро и МЦК. Там же пассажиры могут совершить пересадку на транспорт "Аэроэкспресса" в Шереметьево.

В свою очередь, Белорусская стала станцией сразу четырех линий: МЦД-1, МЦД-4, Замоскворецкой и Кольцевой. Кроме того, пассажиры могут пересесть со станции на поезда "Аэроэкспресса". Кутузовская связывает МЦД-4, МЦК и Филевскую линию метро.

В дальнейшем пассажиры смогут осуществлять пересадки со станции Петровско-Разумовская МЦД-1 на МЦД-3, Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии. Со станции Рижская МЦД-3 и МЦД-4 станет доступна пересадка на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку, а с Беговой МЦД-4 появится переход на МЦД-1, МЦД-4 и Таганско-Краснопресненскую линию.

До этого стало известно, что в 2024 году на МЦД-3 построят станцию Митьково. Там появятся новая пассажирская платформа с навесом и подземный пассажирский вестибюль. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 50%.



Поезда на МЦД-4 обновят в 2025 году