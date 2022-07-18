"Торги Москвы": выкуп помещений у города

Малый и средний бизнес арендует у города свыше 3 000 помещений площадью более полумиллиона квадратов. Многие предприниматели снимают городские помещения с целью дальнейшего выкупа. Только в мае 2022 года таким правом воспользовались 22 арендатора. Общая площадь объектов составила более 4 тысяч квадратных метров.

На каких условиях осуществляется выкуп? Подробнее – в программе телеканала Москва 24.