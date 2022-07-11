"Торги Москвы": аукционы по аренде и продаже подвалов

Один из самых доступных видов помещений для малого и среднего бизнеса – это подвалы. Среди них есть и такие, что обойдутся предпринимателям буквально в несколько десятков тысяч рублей в год.

Аренда помещений у города, в том числе подвалов, стала особенно популярной из-за пандемии. Москва, в отличие от многих частных владельцев, охотно шла навстречу арендаторам, которые оказались в сложной ситуации.

Однако пандемия убедила многих, что лучше быть собственником помещения. Поэтому подвалы все больше предпочитают не арендовать, а покупать. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.