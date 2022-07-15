Кофейни Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee – СМИ

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Российские кофейни сети Starbucks после ребрендинга могут получить название VKCoffee. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на осведомленные источники.
"Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении", – сказал один из собеседников издания.
В марте Starbucks приостановила свою деятельность в России, при этом продолжая оказывать помощь тесно связанным с ней российским партнерам. Уже в конце мая сеть объявила об окончательном уходе с российского рынка, отметив, что будет оказывать помощь своим сотрудникам.
Позже стало известно, что компания ведет переговоры о продаже своего бизнеса в РФ с несколькими организациями, в том числе основными российскими франчайзи. Наиболее вероятным покупателем кофеен называлась кувейтская Alshaya Group. При этом отмечалось, что новый владелец должен будет провести ребрендинг бизнеса.
Между тем в начале июля появилась информация о том, что российский бизнес Starbucks может перейти основателю компании Pinskiy&Co Антону Пинскому. Ожидается, что подписание документов состоится в 20-х числах июля. Pinskiy&Co получит права аренды на все площади кофеен с ремонтом, при этом использовать продукцию и технологии американских кофеен будет нельзя.
Сеть Starbucks в РФ могут продать ресторатору Антону Пинскому – СМИ
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