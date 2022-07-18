Банки РФ начали рефинансировать выданную весной ипотеку

Ведущие российские банки начали рефинансировать выданную весной ипотеку. Более выгодные ставки предлагают тем, кто взял ссуду на жилье на пике кризиса.

Кредиторы решили отказаться от привычного правила, когда переоформить ипотеку можно было только спустя полгода после открытия. Борьба за долгосрочных клиентов в условиях кризиса вынуждает идти на уступки. Перекредитоваться можно уже спустя два месяца после открытия ссуды.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.