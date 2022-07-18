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H&M откроет магазины для распродаж с 1 августа, как рассказали в пресс-службе компании. Этот процесс будет постепенным.

"Ожидается, что они будут оставаться открытыми в течение ограниченного периода времени, пока не будет продана большая часть оставшихся запасов", – уточнили в компании.

Розничная сеть торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) приостановила все продажи в России в начале марта на фоне ситуации на Украине.

В понедельник, 18 июля, стало известно, что шведская сеть прекратит деятельность в России. Поводом для такого решения были названы операционные проблемы и неопределенность.