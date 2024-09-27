"Сити": москвичам рассказали о ярких спектаклях уходящего сентября

Команда "Сити" сделала подборку ярких спектаклях уходящего сентября. Так, в Театре Наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоялась громкая премьера нового спектакля молодого китайского режиссера Дина Итэна "Я не убивала своего мужа". В основе постановки роман китайского писателя и драматурга Лю Чженьюня "Я не Пань Цзыньлянь". Его ближайшие показы состоятся 12 и 13 октября, 2 и 3 ноября.

В театре "У Никитских ворот" под руководством выдающегося режиссера Марка Розовского состоялась премьера нового спектакля "Я Майя" по одноименной пьесе самого мэтра. Режиссером-постановщиком выступил ведущий артист театра Игорь Скрипко. Работа рассказывает историю зарождения, становления и расцвета таланта на примере молодой балерины Риты, чьей альтер-эго стала Майя Плисецкая. Ближайшие показы спектакля "Я Майя" состоятся 12 и 23 октября.

Новый сезон в театре "Эт сетера" под руководством Александра Калягина открылся легендарным спектаклем "Мандат", в основе которого лежит одноименная пьеса выдающегося драматурга Николая Эрдмана. Сюжетная линия не претерпела значительных изменений. Его ближайший показ состоится уже 2 октября.

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